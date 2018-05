Noodweer trekt over Fryslân heen en zorgt voor problemen

Het gebied met hagel en onweer trekt langzaam over de provincie heen, dus er moet rekening mee worden gehouden dat er een langere periode met slecht weer op komst is. Ook het verkeer doet er volgens Paulusma goed aan om de rijstijl aan te passen. "De komende uren zal er gevaarlijk weer over ons heen trekken, met slecht zicht."

In het zuidwesten van Fryslân is binnen een kwartier meer dan 25 millimeter regen gevallen, zo meldt Weeronline. En er lijkt nog meer water onderweg, want er ontstaan nog steeds nieuwe buien en regengebieden boven Gelderland en Overijssel. Deze buien trekken allemaal in de richting van het noorden.