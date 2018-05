Politie roept getuigen mishandeling Frou Rock opnieuw op zich te melden

Over de aanleiding van de mishandeling is de politie nog niet veel wijzer geworden. "We hebben met veel mensen gepraat die op het feest aanwezig waren, maar over de oorzaak is nog niets bekend", vertelt politiewoordvoerder Anne van der Meer. Eén van de verhalen is dat het om een wraakactie zou gaan.

"Er gaan wilde verhalen rond, maar we zijn nog aan het uitzoeken wat zich daar precies heeft afgespeeld. Daarom doen we opnieuw een oproep aan getuigen om zich te melden." De politie denkt nog wel even bezig te zijn met deze zaak. "We moeten helder krijgen wat er is gebeurd en wat de aanleiding daarvoor was."