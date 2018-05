Onweer, regen en hagel; het KNMI geeft code geel af

Het KNMI waarschuwt donderdag opnieuw voor zware regen- en onweersbuien. Er kan lokaal in korte tijd veel regen vallen (tot 40 millimeter) en er is kans op twee centimeter aan hagel. Verder waarschuwt het weerinstituut voor blikseminslag en windstoten tot 60 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. Er wordt daarom opgeroepen om open water te mijden en niet onder bomen te schuilen. De waarschuwing geldt tot donderdagavond negen uur.

Code oranje

Voor het IJsselmeergebied geldt code oranje. De buien die daar worden verwacht zijn heftiger dan in de rest van het land.

Avondvierdaagse

Ook Piet Paulusma waarschuwt voor flinke onweersbuien. "Langzaamaan kruipen de buien onze kant op vanuit het zuiden. Daarom een waarschuwing voor watersporters en voor mensen die donderdagavond de Avondvierdaagse lopen."