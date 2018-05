Opsterlân heeft een coalitieakkoord

De coalitie wil dat doen in samenwerking met de inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke partners. Om de drie speerpunten goed aan te pakken, zijn voor alle drie punten projectwethouders aangewezen.

In het akkoord staat dat de gemeente Opsterland in 2035 energieneutraal wil zijn. Daarvoor moet honderd hectare aan zonnepanelen worden geplaatst. Verder wil de coalitie op een andere manier met de dorpen samenwerken en de kosten binnen het sociaal domein onder controle krijgen. Er wordt onderzocht of er een Sportbedrijf en een eigen Werkbedrijf kunnen komen.