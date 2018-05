Friezen maken zich zorgen over betaalbaarheid zorg

Ruim één op de drie Friezen maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, het FSP, onder tweeduizend leden van het Panel Fryslân. Opvallend is dat vooral mensen onder de 65 jaar zich zorgen maken over de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg in de toekomst. Ze vinden ook dat de zorg erop achteruit is gegaan in de afgelopen vijf jaar. Om kosten te besparen, kiezen mensen ervoor om minder of geen zorg te gebruiken.