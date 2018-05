Collectief Dichters fan Fryslân gaat verder als RIXT

Op de nieuwe website www.rixt.frl, presenteert RIXT zich met een grote groep dichters en een grote verscheidenheid aan gedichten. Het belangrijkste doel blijft: poëzie schrijven over actualiteit binnen en buiten Fryslân en proberen de Friese poëzie onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Dichter fan de Moanne

RIXT werkt met Dichters fan de Moanne. Elke maand staat er een andere dichter in de spotlights. Zij/hij schrijft minimaal twee actuele gedichten voor RIXT. In januari 2018 begon Willem Abma als 'moannedichter'. Daarna namen Aggie van der Meer, Geart Tigchelaar, Piter Yedema en Syds Wiersma het stokje over. Hun gedichten werden op de Facebookpagina van Dichters fan Fryslân gepubliceerd en zijn nu ook op de nieuwe website te lezen. De RIXT-'moannedichter' van juni is de Harlinger dichter Jetze de Vries.

Open collectief

RIXT is een open collectief. Dichters die in het Fries of een stads- of streektaal in Fryslân schrijven, kunnen zich aanmelden als deelnemer. De redactie van RIXT beoordeelt of de inzendingen op de website komen en/of de social mediakanalen van RIXT worden geplaatst. Elke Friese dichter binnen of buiten het collectief kan gedichten voor RIXT opsturen. Vanaf september 2017 heeft dat al meer dan 60 nieuwe Friese gedichten opgeleverd.

Guerrilla-acties

RIXT is de komende weken in wisselende groepjes actief. Op vrijdag 1 juni treedt een groep dichters op bij Noardewyn Live op Omrop Fryslân. RIXT begint de komende weken ook met zijn eerste guerrilla-acties: korte stand up-poetry op plekken waar het niet wordt verwacht.