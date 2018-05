Door zoutwinning kunnen sinkholes ontstaan

Zoutwinningsbedrijven zoals Frisia in Harlingen houden niet genoeg rekening met de risico's van hun activiteiten voor de omgeving. Ze kijken vooral te weinig naar de gevolgen van zoutwinning op de lange termijn. Daardoor is er kans op sinkholes, diepe kuilen door verzakkingen. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen in een rapportage over de zoutsector in Nederland.