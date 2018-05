Opnieuw staking busvervoer in Fryslân: "De werkdruk loopt gierend uit de klauwen"

In drie regio's in Nederland staakt het streekvervoer donderdag weer. Fryslân is een van die regio's. Bussen van bijvoorbeeld Arriva rijden daardoor niet. FNV en CNV organiseren donderdag een 24 uurs-staking. De chauffeurs eisen een betere CAO. Volgens de chauffeurs en de vakbonden moeten chauffeurs meer tijd krijgen onder een dienst. "De lucht is uit de busroosters gedrukt", zegt Rob Sinnige van FNV. "Hierdoor hebben de chauffeurs niet eens meer tijd om te plassen en soms ook niet om een kop koffie te drinken of te lunchen."