Lekker slapen met dit warme weer? Tijd voor seks!

Wat is het toch heerlijk weer; het zonnetje schijnt, de temperaturen zijn fijn. Maar dan komt het moment waarop je op bed wil. Het is niet vol te houden; zo warm is het en toch wil je wel heel graag slapen... Terwijl het zweet in straaltjes van je afloopt, probeer je het toch, maar het lukt maar niet. In de Middei fan Fryslân kregen we tips van slaapexpert Annelies Smits.