Mishandelde tweeling De Haan: 'We dachten dat we doodgeslagen zouden worden"

De broers weten niet alles meer, maar delen van de avond staan ze nog goed bij. "We waren ongeveer tien minuten binnen toen ze naar ons toekwamen," Jelle de Haan heeft het woord en vertelt over de daders. "Ze zeiden dat ze ons wel even zouden opzoeken, of iets in die trant."

De jongens hadden op dat moment nog niet in de gaten wie er voor hun stonden en zeiden dat dan ook tegen belagers. Circa tien minuten na het gesprek verlieten de broers de feesttent. Waarna ze meteen werden aangevallen. "Ik ben vanachter neergeslagen en vervolgens zijn we helemaal afgetuigd," vertelt Wander. "We snappen niet waarom."