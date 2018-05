Test met 'belevingsvlucht' van Boeing is ''voor de bühne''

Met een Boeing wordt woensdag een zogenaamde 'belevingsvlucht' uitgevoerd boven een deel van onder andere Fryslân en Groningen. Het doel is dat de bewoners van de gebieden onder de vliegroutes het geluid van de vliegtuigen in haar eigen omgeving beleefd kan worden.

De Boeing 730-800 van Transavia vliegt woensdag om 15.20 uur van Schiphol en komt twee keer over Wolvega heen en twee keer over Laaksum en over Joure, Drachten en Appelscha.