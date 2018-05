'Belevingsvlucht' van Boeing vertraagd door technisch mankement

De speciale testvlucht voor geluidshinder van Lelystand Airport is woensdagmiddag vertraagd door in technisch mankement. Het was de bedoeling dat de vlucht om 15:30 uur zou beginnen, maar volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt dat later, om 17:00 uur. Er is een ander toestel ingezet.

Doel van de vlucht is bewoners te laten beleven hoeveel lawaai de vliegprocedures om Lelystad heen opleveren, als er vanaf 2020 vakantievluchten uitgevoerd worden. Bij deze 'belevingsvlucht' worden alle aankomende en vertrekkende routes om Lelystad Airport heen een keer gevlogen en komt het toestel boven een deel van onder andere Fryslân en Groningen over.