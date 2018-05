Woning in Rotsterhaule afgesloten na aantreffen hennepkwekerij

De Raad is het er mee eens dat de planten niet enkel voor eigen gebruik waren. Meerdere mensen uit de buurt hadden planten bij de mensen in beheer gegeven Daardoor was er ook veel aanloop. Er stond ook professionele apparatuur.

De bewoner heeft zorgen over het onderkomen voor zijn beesten en stress omdat hij er niet voor zou kunnen zorgen. De Raad ziet daar geen verzachtende omstandigheden. Volgens haar is niet hard aangetoond dat zij zelf en haar beesten niet op in andere plek terecht kunnen.