''Gelukkig is het alleen materiële schade.''

Vanaf de buitenkant lijkt het veel erger dan binnen. De zes omgevallen bomen aan De Plasse in Langezwaag zijn in stukken gezaagd en over het huis is een doek geplaatst. Drie van de zes bomen vielen dinsdag door een windhoos op een boerderij. Daardoor is het dakraam kapot gegaan en zit er in de slaapkamer een grote deuk. De gemeente zal woensdag en na alle gedachten donderdag nog bezig zijn met het opruimen van de bomen en takken.