Samenwerking tussen Omrop Fryslân en Radio Eenhoorn: 4 PC Kafees in 2018

Vier PC Kafees in 2018

Uit een initiatief van het PC bestuur is er contact gelegd tussen Omrop Fryslân en Radio Eenhoorn om de opties voor de, in totaal vier, PC Kafees te bekijken. Met succes: op vrijdag 27 juli, om 18.00 uur, en op 28 en 29 juli, om 11.00 uur, is het PC Kafee live te horen bij Radio Eenhoorn. Op 31 juli is het PC Kafee van 19.00 uur af op de radio te horen bij Omrop Fryslân.