Buschauffeurs in Fryslân staken donderdag opnieuw

Bussen in Fryslân rijden donderdag amper of niet. De vakbonden CNV en FNV hebben een 24-uurs staking aangekondigd in drie regio's in het land, waaronder Fryslân. De bussen op de Waddeneilanden rijden wel en ook de buslijnen van Drachten naar Groningen rijden gewoon. De staking geldt alleen voor het busvervoer, treinen rijden volgens de gewone dienstregeling.

Vervoerbedrijf Arriva adviseert haar Friese busreizigers te zoeken naar alternatief vervoer. Arriva zelf houdt actuele informatie bij op hun website.