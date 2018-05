Maarten van der Weijden over zijn Elfstedenzwemtocht: "Het wordt een zware tocht"

Van 18 tot en met 20 augustus zwemt Van der Weijden als eerste de Elfstedentocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. "Ik ben nog iedere dag dankbaar dat ik het geluk heb gehad om te genezen. Daarom zet ik mijn zwemtalent in om elf belangrijke onderzoeken te ondersteunen met de opbrengst van mijn tocht."

In alle elf steden mogen mensen meezwemmen. Maarten is volop in training en maakt van 11 tot en met 13 juni een lange trainingstocht van het centrum van Amsterdam naar het centrum van Leeuwarden. In totaal een test van zo'n 143 kilometer door onder andere Stavoren en Bolsward naar Leeuwarden. Hij maakt gebruik van een speciaal wetsuit, een innovatieve zwembril en een thermometerpil.