Landelijk programma voor bergen vliegtuigwrakken uit Tweede Wereldoorlog

Duur

Berging van vliegtuigwrakken is heel duur en kost veel tijd. Van der Molen snapt dat en vindt dat het nu op nationaal niveau moet worden opgepakt. Er zijn nog zo'n 30 tot 35 vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog die nog in de bodem of onder water liggen in Nederland. In Fryslân zijn dat er nog zeven.

Van der Molen wil graag dat er haast wordt gemaakt met het bergen van de wrakken. In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. Daar is hard voor gevochten. Uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden moet volgens Van der Molen het heft in handen worden genomen.