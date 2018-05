Maarten van der Weijden oer syn Alvestêdeswimtocht: "Het wordt een zware tocht"

Fan 18 oant en mei 20 augustus swimt Van der Weijden as earste de alvestêdetocht om jild yn te sammeljen foar kankerûndersyk. "Ik ben nog iedere dag dankbaar dat ik het geluk heb gehad om te genezen. Daarom zet ik mijn zwemtalent in om elf belangrijke onderzoeken te ondersteunen met de opbrengst van mijn tocht."

Yn alle alve stêden kinne minsken meiswimme. Maarten is folop yn training en makket fan 11 oant en mei 13 juny in lange trainingstocht fan it sintrum fan Amsterdam nei it sintrum fan Ljouwert. Mei elkoar in test fan sa'n 143 kilometer troch ûnder oare Starum en Boalsert nei Ljouwert. Hy makket gebrûk fan in spesjaal wetsuit, in ynnovative swimbril en in termometerpil.