Nieuwe dierensoort in Nederland: springstaart op Griend

Op het onbewoonde Waddeneiland Griend is een nieuwe diersoort voor Nederland ontdekt. Het gaat om een springstaartensoort. Het 0,8 millimeter metende dier zat in het aangespoelde vloedmerk. "Het is leuk nieuws," meldt boswachter Erik Jansen van Natuurmonumenten. "Alle beestjes helpen. Hoe klein ook, ze horen erbij in de natuur."

Springstaarten zijn op insecten lijkende dieren die een eigen groep vormen. Het aangetroffen dier is zeldzaam in Europa en werd nooit eerder aangetroffen in Nederland.