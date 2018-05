Jubileumeditie Frou Rock gaat door, ondanks zware mishandeling

De organisatie van Frou Rock in Vrouwenparochie laat de jubileumeditie van volgend jaar gewoon doorgaan, maar vindt het wel heel erg wat er de afgelopen dagen is gebeurd in hun feesttent. Daar werden twee mensen uit Bitgummole zwaar mishandeld. Volgend jaar wordt de 30e editie van gehouden. "Wij betreuren het zeer en zijn teleurgesteld dat dit is gebeurd op Frou Rock. Wij hopen dan ook dat de slachtoffers er gauw weer bovenop komen", zegt Christian van der Mossel van de organisatie.