Brand in snackbar Drachten

In snackbar 'T Haantje aan de Schwartzenberghlaan in Drachten is in de nacht van dinsdag op woensdag brand geweest. Het vuur brak om ongeveer vier uur uit. Toen de hulpdiensten er waren, was er al flinke schade aan de buitenkant van de zaak. Twee mensen die naast de snackbar wonen, moesten korte tijd uit hun huis vanwege de brand. De brandweer had het vuur gauw onder controle.