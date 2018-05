Erwin Zeinstra klaar voor WK voetbal

Video-scheidsrechter

Het gebruiken van de video-scheids op een WK is nieuw. "Wij hebben voor het eerst een WK met een video-scheidsrechter. Dus wij hebben ook extra geoefend op overtredingen op de rand van 16. Daarbij bekijken wij of die er net binnen of buiten zijn. En we overleggen met video-scheidsrechter", zegt Zeinstra.

Van de Fries mag het WK wel beginnen. "Dit is het hoogst haalbare wat er is. Het is zo'n groot evenenement, dat is ongekend!" Het WK in Rusland begint op 14 juni.