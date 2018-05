Windhoos in Langezwaag

De zware onweersbuien hebben op verscheidene plekken in Fryslân voor flink wat overlast gezorgd. In Langezwaag gingen door een windhoos een aantal bomen naar de grond over een lengte van meer dan 500 meter. Drie bomen terecht op een boerderij en dat zorgde voor de nodige materiële schade. In Tijnje viel een boom op twee huizen. Bij het verplaatsen van de boom viel die opnieuw op de huizen. Ook daar ontstond schade. Er was geen persoonlijk letsel. Bij Stiens vloog een boom in brand en in Leeuwarden was er blikseminslag, maar bleef de brand uit. Ook was er op verscheidene plekken in de provincie wateroverlast. Volgens Veiligheidsregio Fryslân was de situatie in Súdeast-Fryslân er het ergst aan toe.