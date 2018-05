Meer reizigers in het openbaar vervoer

Het aantal mensen dat met het openbaar vervoer reist, is in 2017 met vijf procent toegenomen. Dat maakt de provincie Fryslân bekend. Met name in Súdeast-Fryslân is het aantal bussen die rijden toegenomen. Ook rijden er iets meer treinen.

De groei komt mede omdat in 2017 minderjarige MBO-leerlingen ook gratis mochten reizen in het openbaar vervoer. Het aantal klachten is wel toegenomen, maar dat komt volgens gedeputeerde Johannes Kramer omdat er veel omleidingen waren in de stad Leeuwarden. De provincie is al druk bezig met het openbaar vervoer van 2020 en daarna. De inzet is dan dat er emissievrij moet worden gereden.