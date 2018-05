Moai Skarsterlân wil oude singel behouden

Gemeente De Fryske Marren ging er eerst in mee, maar de bestuursrechter niet, omdat het officieel gezien nog steeds een openbare weg is. Wat de gemeente nu precies wil met het pad, blijft op de hoorzitting wat onduidelijk. Op voorstel van Moai Skarsterlân wil de gemeente wel praten over de komst van een alternatief pad. De Raad van State doet over een paar weken uitspraak.