Internationale kunstenaars vullen 499 zielenpanelen

Kunstenaars, dat zijn soms bijzondere vogels. Tenminste, dat vindt kunstenaar Dirk Hakze. Het leek hem fantastisch om in het kader van Culturele Hoofdstad een hele grote groep kunstenaars bij elkaar te zetten en hen één groot kunstwerk te laten maken. In de buitenlucht... en dus staan er in Sloten nu 499 panelen in de weide. Opgesteld in een grote driehoek met zijden van 144 meter. Tot en met eind september komt er elke dag een handvol kunstenaars uit landen uit heel Europa naar Sloten om een paneel op te fleuren. De mensen hoeven zich maar aan één regel te houden:"het kunstwerk moet kleur hebben.