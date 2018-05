Werkstraf voor roddel op Facebook

Een vrouw (52) uit Wolvega heeft een werkstraf van 24 uur gekregen, omdat ze een man op Facebook onterecht had beschuldigd van seksueel misbruik. Ze had de man met naam en achternaam genoemd. De vrouw had van een buurvrouw gehoord dat een man die weleens op haar kinderen had gepast, zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Ze werd er zo boos van, dat ze het op Facebook plaatste.

De man deed aangifte van smaad. Het slachtoffer zei tijdens de zitting dat het voorval veel impact heeft gehad. Er werd 's nachts bij hem aangebeld en bij hem op de ruiten geslagen. Hij durft de deur bijna niet meer uit een geeft ook geen schaaklessen meer.

De vrouw bood op de zitting haar excuses aan. Maar het slachtoffer had daar niet veel aan. "Als u wist wat voor schade u hebt aangericht, zou u zich schamen om uw excuses aan te bieden", zei hij in de rechtszaal. Naast de werkstraf moet de vrouw ook een schadevergoeding van 581 euro betalen.