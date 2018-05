Donorkind Betty Veldman weer stukje verder in zoektocht naar haar biologische vader

In 2011 kreeg Betty te horen dat haar vader, die in 2000 is overleden, niet haar echte vader was. Haar moeder had 29 jaar geleden gebruik gemaakt van een anonieme donor bij de Kremerkliniek in Groningen. Daarna kreeg Betty het gevoel dat ze iets miste in haar leven en begon ze haar zoektocht naar meer informatie. In december 2017 vertelde Betty haar verhaal in Fryslân Hjoed.

Betty heeft een Facebookgroep Kremerkids opgericht voor donorkinderen en donoren die verbonden zijn aan de Kremer fertiliteitsklinieken in het noorden. Met deze groep wil Betty er voor zorgen dat donorkinderen en donoren aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En dat lukt. Omdat steeds meer mensen DNA inleveren bij databanken in Nederland en Amerika komen ook in deze groep matches. Maar tot nu toe leverde het nog geen match op voor haarzelf.