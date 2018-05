Wetterskip Fryslân: En nu op naar de nul muskusratten

Wetterskip Fryslân heeft de muskusrattenplaag 'redelijk onder controle', schrijft de Unie van Waterschappen in een rapport. In grote delen van Fryslân zijn nog maar een aantal muskusratten over. Toch is het waterschap niet van plan om de bestrijding af te bouwen. Clustermanager muskusrattenbestrijding Kees Munting zegt zelf te streven naar een 'muskusrat-vrij Fryslân'. Dat doel wordt niet zomaar bereikt, want in Groningen, Overijssel en Flevoland zijn nog veel muskusratten, en die kunnen natuurlijk zomaar naar Fryslân zwemmen.

Wetterskip Fryslân stuurt daarom regelmatig Friese rattenvangers naar Groningen om de buren te helpen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de Friese rattenvangers houden hun vak bij en elke muskusrat die in Groningen wordt gevangen, kan niet meer naar Fryslân zwemmen. "Je moet het bijhouden", zegt ook rattenvanger Abel de Boer. "Een paar muskusratten kan in een jaar voor wel 38 nakomelingen zorgen en dan gaat het snel." De Boer houdt het water in de omgeving van Franeker in de gaten. In de Tzummervaart ving hij tien jaar geleden minstens een paar duizend ratten per jaar, maar dit voorjaar zit dat er niet meer in. De natuur knapt er van op. De Tzummervaart heeft weer veel rietkragen, de walkanten blijven mooi sterk en het barst van de waterlelies.

Omdat de rattenbestrijding minder tijd kost hebben de rattenbestrijders er nu ook andere taken bij gekregen zoals inspectie van de walskanten en de vismigratie.