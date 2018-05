Ate 'Jo Momint' Wiersma wordt honderd jaar

Getrouwd in de oorlog

Wiersma is geboren in Reahûs op dezelfde boerderij waar zijn kleinkind nu boer is. Na de Mulo ging hij naar de Rijkswinterschool. Leren was niet zijn sterkste punt en toen hij klaar was op school, ging hij meteen werken bij de boerderij van zijn vader en moeder. In 1942 is Wiersma getrouwd en hij en zijn vrouw hebben drie kinderen gekregen. De mooiste herinnering in die honderd jaar was hun 25-jarige huwelijksfeest. Toen Wiersma en zijn vrouw trouwden was het oorlog en konden ze geen groot feest houden. Dat hebben ze later even goed ingehaald.

Wiersma woont op dit moment nog steeds zelfstandig in Nij Stapert in Wommels. Hij doet alles nog zelf en daar is hij trots op.