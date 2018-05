Code Oranje: 'Avondvierdaagse' in verscheidene plaatsen afgelast

De organisatie in Drachten heeft overlegd met de betrokken instanties en heeft daarna met het oog op de veiligheid besloten de wandelaars niet op pad te sturen. Er is natuurlijk een kans dat het overwaait, maar in Drachten willen ze enkel risico nemen. In Heerenveen, Franeker en Driezum/Wâlterswâld gaat de wandeltocht ook niet door.

Het is dinsdag op de kop af een jaar geleden dat het van dit warme weer was en dat verscheidene organisaties van de Avondvierdaagse de wandelaars ook niet op pad wilden sturen.