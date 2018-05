Verdachten aangehouden na mishandeling bij Frou Rock

De politie heeft vier verdachten aangehouden voor de mishandeling van twee mannen uit Bitgummole op het festival Frou Rock in Vrouwenparochie afgelopen weekend. De politie had eerder gevraagd of getuigen zich wilden melden. De slachtoffers hebben geen idee waarom ze zijn mishandeld. Ze zijn zelf al vijf jaar organisator van een ander festival in Bitgummole. Het Súdhoeke Beachfestival, maar naar aanleiding van de mishandeling hebben ze besloten om daar mee te stoppen. De organisatie van Frou Rock zegt dat die het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd en richt zich op de toekomst.