Hulporganisatie Fier naar Tweede Kamer met manifest voor hulp aan kinderen

Directeur Anke van Dijke van hulporganisatie Fier uit Leeuwarden biedt dinsdag in Den Haag een manifest aan met de oproep de specialistische zorg veilig te stellen. Het gaat bijvoorbeeld om topklinische specialistische hulp aan kinderen met een psychose of een bipolaire stoornis, kinderen met eetstoornissen of kinderen die te maken hebben met loverboyproblemathiek.

Gemeenten verantwoordelijk

In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. En die gemeenten hebben ingezet op jeugdhulp dichtbij huis en in provincie. Maar niet alle problemen zijn dichtbij huis op te lossen, zegt Fier-directeur Anke van Dijke.

"Er blijven altijd kinderen die zeer specialistische zorg nodig hebben. Zorg die soms maar op één of enkele plekken in Nederland voorhanden is. Bij de stelselwijziging in de jeugdzorg is onvoldoende nagedacht over de positionering en financiering van deze hulp. Hierdoor dreigt deze schaarse zorg te verdwijnen."