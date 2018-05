In onze serie de 'Natuurdetective' zoekt verslaggever Remco de Vries bijzonderheden in de natuur. Vorige keer ging hij op zoek naar het eikapsel van de 'gestippelde dieseltreinworm'. Deze keer krijgt hij een nieuwe opdracht. Hij speurt in deze aflevering naar de eitjes van de 'veelvraat', een nachtvlinder in het Fochteloërveen.