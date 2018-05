Examenpraat #11 Hoe reageer jij als je geslaagd bent?

Voor de rubriek Examenpraat is Omrop Fryslân onderweg en bezoekt scholen in het voortgezet onderwijs. Op de middelbare scholen doen de leerlingen eindexamens. Op het Bogerman College in Sneek worden dinsdag de laatste examens gemaakt. Deze dag staat in het teken van vreemde talen, zoals Russisch, Arabisch maar ook Fries. Voor de leerlingen zitten de examens er dan op. Dan is de zware last van hun schouders.

Omrop Fryslân kijkt vooruit met de leerlingen naar het moment waarop zij horen dat zij geslaagd zijn. Daarom is de vraag: Hoe reageer jij als je geslaagd bent?