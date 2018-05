Portier Shooters krijgt werkstraf voor mishandeling

Een 23-jarige man uit Kootstertille die als portier bij Feestcafé Shooters in Leeuwarden heeft gewerkt, heeft een werkstraf van honderd uur gekregen. De man mishandelde lastig uitgaanspubliek. De rechtbank oordeelde dat hij te veel geweld gebruikte.

De man zette tot drie keer toe zijn knie in de hals van cafégangers om ze te kalmeren. Ook legde hij een keer een nekklem aan. Dat was volgens de rechtbank niet nodig geweest, omdat de verdachte hulp kreeg van twee collega's. Hij had als ervaren portier beter moeten weten.

De rechtbank hield er bij het vonnis rekening mee dat de man zijn baan bij Shooters is kwijtgeraakt en dat de man door zijn veroordeling de komende jaren geen werk in de beveiliging kan doen.