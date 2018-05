Ministerie doet geluidsmetingen met Boeing boven Fryslân

De vlucht is georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op verzoek van de bewoners en andere betrokkenen. Ze zijn bang voor geluidsoverlast van de vliegtuigen die laag overkomen.

De Boeing 730-800 van Transavia vliegt woensdagmiddag om twintig over drie vanaf Schiphol en zal daar 's avonds om half tien weer aankomen. In die tijd komt het vliegtuig in Fryslân twee keer over Wolvega, twee keer over Laaxum en over Joure, Drachten en Appelscha. Boven Laaxum zal het op zijn laagst vliegenm namelijk op een hoogte van 1.830 meter.