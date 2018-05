Heerenveen wil grote schepen op de vaarwegen houden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen wil dat het mogelijk blijft dat ook grote schepen naar Heerenveen varen. De provincie heeft eind april in zijn visie op de Friese vaarwegen aangegeven daar vanaf te willen vanwege de veiligheid.

De combinatie van recreatievaart en grote schepen is niet handig, volgens de provincie. Maar de gemeente Heerenveen wil dat bedrijventerreinen in Heerenveen en in Akkrum bereikbaar blijven voor de grote schepen.