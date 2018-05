European Sports for All Games: cultuursporten in Fryslân

Begin augustus begint in Fryslân de European Sports for All Games: een evenement met allemaal cultuursporten uit Europa. In de aanloop wordt ook al van alles georganiseerd. Zo zijn er vorige week op vier plaatsen in Fryslân zeillessen begonnen voor mensen met een verstandelijke beperking. De zeillessen worden gehouden in Grou, Burgum, Heeg en Sneek.

De deelnemers zullen in augustus ook een rol spelen bij de European Sports for All Games en de Sneekweek. Op dat laatste evenement krijgen ze hun eigen zeilklasse. Voor de zeillessen die vorige week zijn begonnen, hebben zich zeventien mensen aangemeld.