Illegaal asbest gestort bij Munnekezijl: eigenaar terrein boos

Er is dit weekend illegaal asbest gestort op het terrein van de proefboerderij Kollumerwaard bij Munnekezijl. Het gaat om stukken asbest van in totaal een paar honderd vierkante meter. De proefboerderij is nu verantwoordelijk voor de afvoer van de troep. Dat loopt waarschijnlijk in de duizenden euro's.

Terrein vol met asbest

Bedrijfsleider Philip Kramer is slecht te spreken over deze actie. Hij kreeg zondagochtend een melding van Staatsbosbeheer dat het terrein vol met asbest lag. Aan de sporen is te zien dat het storten is gebeurd met een aanhanger.



De gemeente Kollumerland neemt de zaak hoog op en vraagt mensen, die zaterdag op zondag wat verdachts hebben gezien, om zich te melden.