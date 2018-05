Advies: doorgaan met bestrijding muskusratten

Volgens bioloog Daan Bos van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga heeft Wetterskip Fryslân de muskusrat redelijk onder controle, maar dat geldt niet voor onze buurprovincies Groningen, Overijssel en Flevoland. Daardoor zijn er kleine populaties muskusratten aanwezig in de Stellingwerven en in het grensgebied van Fryslân en Groningen.

Populatie klein houden

Omdat de muskusrat zich zeer snel kan vermenigvuldigen, moet ook de bestrijding van de kleine populatie in Fryslân doorgaan, zo staat in het rapport. Door de populatie klein te houden, kan onnodig dierenleed worden voorkomen. Als er minder vallen worden uitgezet, is er ook minder kans dat andere dieren dan de muskusrat in zo'n val belanden.

Bestrijdingscapaciteit

In het eindrapport krijgt het waterschap ook het advies om de bestrijdingscapaciteit op peil te houden. Als het gebied waar een bestrijder verantwoordelijk voor is té groot wordt, is er kans dat de muskusrat weer terug komt. Als een waterschap tijdelijk bestrijdingscapaciteit over heeft, kan die beter worden ingezet om buurprovincies met meer muskusratten te helpen.