Onderwijsprijs voor profielwerkstukken leerlingen Bogerman

Twee leerlingen van de christelijke scholengemeenschap Bogerman in Sneek hebben een KNAW-onderwijsprijs gewonnen. Hinke Lise Hoekstra en Pieter Zijlstra bedachten oplossingen om de grutto te behouden voor Fryslân. Daarvoor telden en analyseerden ze duizenden datapunten.

Beste profielwerkstukken

De onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen is bedoeld voor de beste VWO-profielwerkstukken van Nederland. De KNAW beoordeelde dit jaar bijna 340 werkstukken van 155 scholen.

Prijsuitreiking

Of de leerlingen van het Bogerman in Sneek op de eerste, tweede of derde plaats zijn geëindigd, horen ze op dinsdag 12 juni. Dan worden de prijzen uitgereikt, in De Rode Hoed in Amsterdam.