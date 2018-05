Bouw fietsbrug over Dokkumer Grutdjip begint bijna

Een bouwteam begint woensdagmiddag in Dokkum met de aanleg van een beweegbare fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grutdjip. Om twee uur woensdagmiddag wordt symbolisch de eerste paal geslagen, daarna wordt begonnen met de aanleg van de brug. Voor de bouwvak moet het betonwerk klaar zijn, daarna worden de aanbruggen geplaatst en wordt het beweegbare deel van de brug ingetakeld. Als de brug dan is getest en gekeurd, moeten de eerste fietsers en voetgangers kunnen oversteken.

Tijdens de bouw van de brug begint de aannemer ook met het vervangen van de damwand bij de Harddraversdijk. Het gaat om het gedeelte tussen de Halvemaanspoort en de Schreiersbrug. Een gedeelte van de oever krijgt een natuurlijke uitstraling.