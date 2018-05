Overboord geslagen visser gered uit de Noordzee

Na een uur gevonden

Ook de scheepvaart werd gealarmeerd en gevraagd uit te kijken naar de overboord geslagen visser. De 21-jarige man werd na ruim een uur na het begin van de zoekactie in het water gevonden. Hij was aanspreekbaar, maar wel flink onderkoeld. De visser werd daarna met een helikopter naar Den Helder gebracht. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd voor verder onderzoek.