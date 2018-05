Iedere maandag schuift sportverslaggever Roelof de Vries aan in Fryslân Hjoed. Deze keer heeft hij het over schaatscoach Remmert Eldering, het fierljeppen in It Heidenskip, de succesvolle comeback van kaatser Johan van der Meulen en de voetballers van ONS Sneek, die volgend seizoen weer in de derde divisie spelen.