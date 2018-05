Expositie Jong&Gay in NHL Stenden

Djayden is twee keer uit de kast gekomen. Eerst toen hij dacht dat hij homoseksueel was. Toen kwam hij er achter dat hij eigenlijk transgender is en moest hij dat weer bekendmaken. Hij zit nu in transitie en krijgt begin juni een borstoperatie. Djayden is heel blij dat hij nu weet welk persoon hij/zij eigenlijk is. Hij is ook nooit gepest om zijn geaardheid. Maar dat komt volgens hem omdat hij altijd in een seksueel-vriendelijke omgeving heeft geleefd.