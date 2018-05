Furdjel Narsingh vertrekt bij SC Cambuur

Furdjel Narsingh verlaat SC Cambuur. De aanvaller gaat niet in op de aanbieding die de club hem heeft gedaan. Narsingh had een aflopend contract en kon bijtekenen onder andere voorwaarden. Daar gaat hij niet op in en dus moet hij op zoek naar een andere club.

Narsingh speelde in twee verschillende perioden voor de Leeuwarders. Tussen 2014 en 2016 twee seizoenen en het afgelopen jaar in de Jupiler League. Daartussen speelde hij bij eersteklasser Blauw Wit'34 in Leeuwarden. Dit seizoen kwam Narsingh door blessures slechts tot acht wedstrijden in het geel-blauw.

Cambuur hoopt de komende dagen ook nog een nieuwe aanwinst te presenteren.