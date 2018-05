Hanneke de Jong schrijft Aksjeboek voor kinderen

Hanneke de Jong (1952) schrijft kinder- en jeugdboeken in het Fries en het Nederlands, zoals De lêste brief/De laatste brief (2001, met een eervolle vermelding van de 'Zoenjury'), Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen/Dertien dagen om een spetterend feest te organiseren (2013, Simke Kloostermanprijs), Wês net bang (2016, het waargebeurde verhaal over een zeventienjarig meisje dat vanwege de oorlog gevlucht is uit Syrië) en Heksegrytta (2017).