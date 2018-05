Tuintips van Klaas Piekstra voor de tuin in deze droge tijd

Tip 1: Kijk of voel of de grond water nodig heeft.

Het bovenste laagje grond lijkt wel droog, maar dan is het in de grond nog niet per se droog. Haal de bovenste laag van de grond weg. Maak met een tuinschep of een tuinboor een gat van zo'n tien centimeter. Haal daar wat grond uit en knijp die bij elkaar. Als het kluitje heel blijft, is het nat genoeg. Valt de kluit in drie of meer stukken uit elkaar, dan moet je water geven.